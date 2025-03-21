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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барнс о шансах Салаха на «Золотой мяч»: «Вылет «Ливерпуля» из ЛЧ работает против него. Сейчас нет явного претендента, если Мо проявит себя в АПЛ – может взять приз»

– Означает ли вылет [«Ливерпуля»] из Лиги чемпионов, что Мохамед Салах не сможет выиграть «Золотой мяч»? – Когда Родри выиграл, все обсуждали, почему именно он, а не Винисиус Жуниор.

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