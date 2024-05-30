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Царьград

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Пашинян согласился встретиться с архиепископом Галстаняном, но есть одно "но"

Пашинян согласился встретиться с архиепископом Галстаняном, но есть одно "но"

По словам действующего премьера, лидеру протестов нужно пройти ряд процедур, чтобы их диалог мог состоятьсяЖурналисты поинтересовались у премьера Армении, готов ли он встретиться с лидером движения "Тавуш во имя Родины".

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