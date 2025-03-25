Уникальные Жигули «двойка» с пробегом 10 тыс. км выставлены на продажу

В Новосибирске выставлен на продажу редкий экземпляр ВАЗ-2102 1971 года выпуска. Автомобиль, который сошел с конвейера в первый день производства модели, стал одним из первых автомобилей, выпущенных на заводе.
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