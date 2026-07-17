Навроцкий наложил вето на закон о «ближайшем лице», опасаясь легализации однополых браков

Президент Польши Кароль Навроцкий воспользовался правом вето и отклонил законопроект о статусе «ближайшего лица», который, по его убеждению, мог стать первым шагом к узакониванию однополых союзов* в стране.
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