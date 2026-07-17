НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

Навроцкий наложил вето на закон о «ближайшем лице», опасаясь легализации однополых браков

Навроцкий наложил вето на закон о «ближайшем лице», опасаясь легализации однополых браков

Президент Польши Кароль Навроцкий воспользовался правом вето и отклонил законопроект о статусе «ближайшего лица», который, по его убеждению, мог стать первым шагом к узакониванию однополых союзов* в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии