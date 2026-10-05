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Регионы России

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G20 продвинулась в понимании проблем реформы ВТО и мировой торговли

G20 продвинулась в понимании проблем реформы ВТО и мировой торговли

Группа двадцати (G20) достигла прогресса в обсуждении важных проблем, в том числе реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) и текущей международной торговли.

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