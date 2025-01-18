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CNN: Иран и Россия посылают отчетливый сигнал для США

CNN: Иран и Россия посылают отчетливый сигнал для США

Всего за три дня до возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия и Иран подписывают «соглашение о всеобъемлющем партнерстве», работа над которым велась несколько месяцев, и это важный знак для Америки, сообщает сайт телеканала CNN.

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