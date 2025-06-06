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Царьград

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Появилось видео мощнейшего пожара на свалке "Сафоново" в Раменском

Появилось видео мощнейшего пожара на свалке "Сафоново" в Раменском

По предварительным данным, пострадавших нет.В ночь на 6 июня в городском округе Раменский начался пожар на полигоне бытовых отходов "Сафоново".

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