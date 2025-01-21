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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Ведомости» узнали об одобрении правкомиссией предложения ужесточить статью 282 УК

Правительственная комиссия одобрила инициативу Минюста об ужесточении ответственности за возбуждение ненависти или вражды, сопровождающееся оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозой его применения, пишут «Ведомости».

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