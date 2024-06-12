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Премьера документального фильма Арины Шараповой с Андреем Кончаловским

Премьера документального фильма Арины Шараповой с Андреем Кончаловским

13 июня в 14:00 в кинотеатре «Поклонка» при поддержке Общественной палаты Москвы состоится премьера 2-х документальных фильмов-дискуссий из цикла #Культурный код Россия, генеральным  продюсером которых стала известная телеведущая, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

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