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«Меня не собьешь с пути»: Кологривый высказался после оглашения приговора

«Меня не собьешь с пути»: Кологривый высказался после оглашения приговора

Суд вынес решение по делу о пьяном дебоше актера. Никита Кологривый Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНикита Кологривый накануне был задержан полицией после того, как он покусал официантку в новосибирском баре.

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