Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала о проблемах со здоровьем и страхах во время сезона

Норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандревольд рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и психологических трудностях, с которыми столкнулась за последние два года.
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