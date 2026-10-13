Почта под защитой бюджета: 7 млрд на финансы, 5 млрд — на инфраструктуру в сёлах

В распоряжение «Почты России» направят ещё 7 млрд рублей из резервного фонда — такое решение приняло правительство, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.
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