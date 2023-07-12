Кассетные бомбы ради "похабного мира": Тайная мишень для американских боеприпасов

Решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов имеет двойное дно. Оно бьёт и по России и её армии, и по Украине, чьё мирное население будет гибнуть, но также и по… западным подельникам Вашингтона, подталкивая всех к нужным Америке выводам.