Царьград

5 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Надо тет-а-тет наладить с курдами. Хотя и мелковато, и не надежно. А вот ехать в Турцию категорически не стоит. Посек...Эрдоган ждёт визи...
  • Серж Южанин
    .Зеленский проясни...
  • Серж Южанин
    .После саммита НАТ...

Кассетные бомбы ради "похабного мира": Тайная мишень для американских боеприпасов

Кассетные бомбы ради "похабного мира": Тайная мишень для американских боеприпасов

Решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов имеет двойное дно. Оно бьёт и по России и её армии, и по Украине, чьё мирное население будет гибнуть, но также и по… западным подельникам Вашингтона, подталкивая всех к нужным Америке выводам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх