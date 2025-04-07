Стало известно, сколько техники потеряли ВСУ во время курской авантюры

РИАН: ВСУ потеряли в Курской области техники НАТО на общую сумму $2,7 млрдВооруженные силы Украины во время вторжения на территорию Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск «Север».