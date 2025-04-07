РИАН: ВСУ потеряли в Курской области техники НАТО на общую сумму $2,7 млрдВооруженные силы Украины во время вторжения на территорию Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск «Север».
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