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Стало известно, сколько техники потеряли ВСУ во время курской авантюры

Стало известно, сколько техники потеряли ВСУ во время курской авантюры

РИАН: ВСУ потеряли в Курской области техники НАТО на общую сумму $2,7 млрдВооруженные силы Украины во время вторжения на территорию Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск «Север».

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