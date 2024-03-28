В Пермском крае начали производить сладкие чипсы из мха

Ягель, которым питаются северные олени, вываривают в сиропе из ягод и высушивают. Автор идеи и руководитель туристического центра «Басок Парма» в Кудымкаре, где запущено производство, Максим Чугайнов рассказал изданию «Подъём», что первую партию уже всю разобрали.
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