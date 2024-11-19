Наставник «Вашингтона»: в настоящее время состояние Овечкина оценивается

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о травме капитана команды Александра Овечкина во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой», которую столичные выиграли со счётом 6:2.
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