Армия Россия нанесла очередной массированный удар по объектам энергетики в Киеве и области. Атака началась вечером 18 октября, украинские ресурсы сообщили о пусках по Киеву 8 баллистических ракет.
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