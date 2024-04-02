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Социолог Паниотто: лишь около 8% украинцев готовы идти сражаться в рядах ВСУ

Социолог Паниотто: лишь около 8% украинцев готовы идти сражаться в рядах ВСУ

Лишь около 8% украинцев готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправиться воевать. Об этом в беседе с изданием "Украинская правда" сообщил президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

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