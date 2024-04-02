Социолог Паниотто: лишь около 8% украинцев готовы идти сражаться в рядах ВСУ

Лишь около 8% украинцев готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправиться воевать. Об этом в беседе с изданием "Украинская правда" сообщил президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии