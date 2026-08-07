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Секрет правильной чистки телевизора раскрыли

Секрет правильной чистки телевизора раскрыли

Журналисты портала BGR перечислили правила чистки телевизора. Заметка опубликована на сайте медиа. В первую очередь авторы подчеркнули, что у каждого производителя могут быть свои рекомендации по обслуживанию техники.

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