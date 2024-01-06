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«Непослушник-2»: Как вернуть Толику веру

«Непослушник-2»: Как вернуть Толику веру

«Непослушник 2» — продолжение кинофильма Владимира Котта «Непослушник» — воспитательно-приключенческой комедии о нахальном блогере Диме (Виктор Хориняк), попавшем в монастырь, где малочисленная братия спасается под присмотром добросердечного отца Анатолия (Юрий Кузнецов).

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