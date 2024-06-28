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Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги. За что будут воевать 10 тысяч мигрантов, отправленных на фронт?

Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги. За что будут воевать 10 тысяч мигрантов, отправленных на фронт?

Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги. За что будут воевать 10 тысяч мигрантов, отправленных на фронт? Около 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону СВО.

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Комментарии
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алекс кузь
Верно, все зависит от командования. Раз есть дивизия - сначала в бой , а после боя - на иные задачи.
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5 час.
Генрих
Херню-то не рассказывай тем, кто в те времена  за &quot;интернационализм&quot; бодался с супостатами... И не одна дивизия, а... все то, что срочно сформировали из так называемых &quot;партизан&quot;. &quot;Мобики&quot; тех времен... Демобилизовали их потом достаточно быстро и &quot;порядок&quot; стали наводить призывники и офицеры из многих военных округов. Кстати, советские мусульмане весьма и очень эффективно воевали со своими &quot;братьями&quot; по вере - исламу...бо их воспитывали на основе ИДЕОЛОГИИ...государственной идеологии, а не только религии.
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4 час.

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