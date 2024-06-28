Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги. За что будут воевать 10 тысяч мигрантов, отправленных на фронт?

Генрих

Херню-то не рассказывай тем, кто в те времена за "интернационализм" бодался с супостатами... И не одна дивизия, а... все то, что срочно сформировали из так называемых "партизан". "Мобики" тех времен... Демобилизовали их потом достаточно быстро и "порядок" стали наводить призывники и офицеры из многих военных округов. Кстати, советские мусульмане весьма и очень эффективно воевали со своими "братьями" по вере - исламу...бо их воспитывали на основе ИДЕОЛОГИИ...государственной идеологии, а не только религии.