МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский военный округ (МВО) вместе с представителями Центрального Банка Российской Федерации проводят лекции по повышению финансовой грамотности личного состава.
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