Эндокринолог разъяснил, почему нельзя пить кефир на ночь Ирэн ОрлонскаяУпотребление стаканчика кефира перед сном стало привычкой, вероятно, в силу долгой истории и передачи традиций от поколения к поколению.
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