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Эндокринолог разъяснил, почему нельзя пить кефир на ночь

Эндокринолог разъяснил, почему нельзя пить кефир на ночь

Эндокринолог разъяснил, почему нельзя пить кефир на ночь Ирэн ОрлонскаяУпотребление стаканчика кефира перед сном стало привычкой, вероятно, в силу долгой истории и передачи традиций от поколения к поколению.

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