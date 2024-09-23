Алаудинов: под Курском вывели бойцов, которые были в окружении ВСУ больше месяца

Российских бойцов, которые были окружены ВСУ больше месяца в Курской области, вывели. Об этом 23 сентября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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