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Volvo опровергла информацию об уходе с российского рынка

Volvo опровергла информацию об уходе с российского рынка

Автомобили Автопром Фото: АвтоВзгляд Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве Volvo, шведская марка продолжит оказывать поддержку российским автовладельцам в рамках законодательства РФ и всех гарантийных обязательств.

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