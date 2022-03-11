Volvo опровергла информацию об уходе с российского рынка

Автомобили Автопром Фото: АвтоВзгляд Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве Volvo, шведская марка продолжит оказывать поддержку российским автовладельцам в рамках законодательства РФ и всех гарантийных обязательств.