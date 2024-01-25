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Посольство России на Кипре: банки по поручению США вытесняют россиян с острова

Посольство России на Кипре: банки по поручению США вытесняют россиян с острова

Россиян начали вытеснять из Республики Кипр. Об этом рассказали в посольстве России на острове. По данным представителей российской дипмиссии на Кипре, кипрские банки старательно выполняют поручения Соединенных Штатов Америки о вытеснении россиян и принадлежащих им компаний из Республики.

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