Посольство России на Кипре: банки по поручению США вытесняют россиян с острова

Россиян начали вытеснять из Республики Кипр. Об этом рассказали в посольстве России на острове. По данным представителей российской дипмиссии на Кипре, кипрские банки старательно выполняют поручения Соединенных Штатов Америки о вытеснении россиян и принадлежащих им компаний из Республики.