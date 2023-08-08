Группа «Звери» даёт стадионные концерты в Москве и Санкт-Петербурге

может хватит кормить всю эту псевдокультурную шушеру. Если клоун начал транслировать свою чушь, это уже не клоун, это враг и предатель в костюме клоуна.

Наталия Шумакова

(«Я думаю, у нас все хорошо в коллективе: присутствует и свобода, и выражение мнений. Все у нас легко, как в пинг-понге»). - Это не свобода. Это разнузданность примитивных особей. Неужели они могут хоть кому-то нравиться?!!!!!