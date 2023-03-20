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Владимир Путин выразил уверенность в партнёрстве России и Китая

Владимир Путин выразил уверенность в партнёрстве России и Китая. Об этом президент написал в своей статье «Россия и Китай — партнёрство, устремлённое в будущее», опубликованной в газете «Жэньминь жибао» накануне визита визита Си Цзиньпина в РФ.

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