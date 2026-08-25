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Медведев назвал Стубба моральным уродом после слов об ударах по Wildberries

Медведев назвал Стубба моральным уродом после слов об ударах по Wildberries

Уровень профессиональной подготовки президента Финляндии Александра Стубба оставляет желать лучшего. Такую оценку дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлению лидера соседней страны об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries.

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