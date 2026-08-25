Уровень профессиональной подготовки президента Финляндии Александра Стубба оставляет желать лучшего. Такую оценку дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлению лидера соседней страны об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries.
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