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Китай

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Партгруппа ПК ВСНП провела заседание по изучению духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Пекин, 19 июля /Синьхуа/ -- Партийная группа Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ в пятницу провела заседание, на котором изучила дух важной речи Си Цзиньпина на 3-м пленуме ЦК КПК 20-го созыва и документов пленума, а также обсудила меры по его воплощению в жизнь.

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