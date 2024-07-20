Партгруппа ПК ВСНП провела заседание по изучению духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Пекин, 19 июля /Синьхуа/ -- Партийная группа Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ в пятницу провела заседание, на котором изучила дух важной речи Си Цзиньпина на 3-м пленуме ЦК КПК 20-го созыва и документов пленума, а также обсудила меры по его воплощению в жизнь.