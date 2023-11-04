Новый вид мозазавра назвали в честь скандинавского змея, который уничтожит мир

Палеонтологи описали новый вид мозазавра – древнего морского монстра, жившего в меловой период. Ученые недавно описали вид морского ящера, жившего около 80 миллионов лет назад в древнем море на территории современной Северной Дакоты.
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