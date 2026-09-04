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Политнавигатор

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«Слишком сильно прикопались»: назван экономический показатель, по которому Армения обгоняет Россию

«Слишком сильно прикопались»: назван экономический показатель, по которому Армения обгоняет Россию

Россия не должна отказываться от Армении как от «бесполезного слабого союзника». Об этом политолог-иранист Каринэ Геворкян заявила на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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