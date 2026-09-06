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Как выбрать идеальный европейский круиз в 2026 году: маршруты, лайнеры и подводные камни

Как выбрать идеальный европейский круиз в 2026 году: маршруты, лайнеры и подводные камни

Почему морское путешествие становится главным событием года Есть особый вид отдыха, который сочетает в себе несочетаемое: утром ты просыпаешься в новом городе, днём изучаешь античные руины или дегустируешь свежайшие морепродукты на местном рынке, а вечером возвращаешься в плавучий отель, где тебя ждут бассейн, спа и ужин из нескольких блюд.

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