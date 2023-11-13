Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

В столице работают службы сопровождения замещающих семей Свыше 94% столичных сирот, а это 17 тыс. 400 детей, устроены в приемные семьи, информирует мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.
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