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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Нелегал-2024´: итоги проведения операции в Бобруйском районе.

´Нелегал-2024´: итоги проведения операции в Бобруйском районе.

С 30 сентября по 6 октября на территории Республики Беларусь проведен второй этап операции ´Нелегал-2024´, основными задачами которого являлось выявление каналов незаконной миграции иностранцев, ее организаторов и лиц, оказывающих им в этом содействие, а так же установление иностранцев, проживающих на территории Бобруйского района с нарушением зако .

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