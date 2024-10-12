´Нелегал-2024´: итоги проведения операции в Бобруйском районе.

С 30 сентября по 6 октября на территории Республики Беларусь проведен второй этап операции ´Нелегал-2024´, основными задачами которого являлось выявление каналов незаконной миграции иностранцев, ее организаторов и лиц, оказывающих им в этом содействие, а так же установление иностранцев, проживающих на территории Бобруйского района с нарушением зако .