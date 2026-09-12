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Газета.ру

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Эксперт Фролов: 90% спроса на премиальное жилье приходится на семейные форматы

Эксперт Фролов: 90% спроса на премиальное жилье приходится на семейные форматы

Рынок премиальной недвижимости Москвы столкнулся с новой реальностью: интерес покупателей смещается в сторону лотов больших форматов, а предложение и инфраструктурное наполнение проектов не успевают за трендами спроса.

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