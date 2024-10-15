Красноярцев ждут безопасные дороги благодаря экологически чистым реагентам

Экологические реагенты помогут обеспечить безопасность на дорогах Красноярска. Руководство специализированного автотранспортного предприятия заявило, что в этом году при обработке заснеженных дорог они будут использовать исключительно экологически чистые и соответствующие ГОСТу противогололедные материалы.