Красноярцев ждут безопасные дороги благодаря экологически чистым реагентам

Экологические реагенты помогут обеспечить безопасность на дорогах Красноярска. Руководство специализированного автотранспортного предприятия заявило, что в этом году при обработке заснеженных дорог они будут использовать исключительно экологически чистые и соответствующие ГОСТу противогололедные материалы.
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