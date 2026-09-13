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Telegraph: лидеры Шотландии, Уэльса и Ирландии подпишут декларацию о референдуме

Telegraph: лидеры Шотландии, Уэльса и Ирландии подпишут декларацию о референдуме

Декларацию о праве проведения референдума о независимости намерены подписать лидеры Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса по итогам саммита в Кардиффе, который пройдет в ближайший понедельник, 13 сентября.

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