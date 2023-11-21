Зеленский отверг идею переговоров с РФ, несмотря на тяжелое положение

Global Look Press/Nina Lyashonok/Keystone Press Agency Несмотря на тяжелое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения, украинский президент Владимир Зеленский категорически отвергает идею начала перегоровов с Россией.
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