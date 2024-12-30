Новые винтовки новой Бразилии «Combatente da Caatinga» — бразильское спецподразделение для действий в засушливом районе Каатинга, который является уникальным для Бразилии.
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Новые винтовки новой Бразилии «Combatente da Caatinga» — бразильское спецподразделение для действий в засушливом районе Каатинга, который является уникальным для Бразилии.
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