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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мурашова 9 побед в 9 матчах в АХЛ. Он повторил рекорд Мюррея по продолжительности серии выигрышей для новичков фарма «Питтсбурга»

Вратарь «Уилкс-Бэрри» вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Лихай Вэлли» (5:3). 20-летний россиянин отразил 23 из 26 бросков игроков фарма «Филадельфии».

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