В Южной Корее следователи попытались арестовать президента, но столкнулись с сопротивлением его охраны

В Южной Корее следователи агентства по борьбе с коррупцией прибыли в резиденцию отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля для исполнения ордера на его арест по делу о мятеже, однако столкнулись с сопротивлением его охраны.
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