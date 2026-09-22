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ДОМ. РФ нарастил прибыль до 77 млрд рублей: рост на 40% за 8 месяцев

ДОМ. РФ нарастил прибыль до 77 млрд рублей: рост на 40% за 8 месяцев

По данным отчётности по МСФО, чистая прибыль госкорпорации за январь‑август достигла 77 млрд рублей — это на 40% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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