«Судебный марафон – 2024»: как прошло главное медийное событие системы

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. В Москве состоялась онлайн-конференция «Судебный марафон – 2024». Пресс-службы судов в рамках мероприятия представили десять видеороликов, в которых рассказали об истории судебной системы, выдающихся деятелях, значимых процессах и патриотических и исследовательских проектах судей.