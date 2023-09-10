Блог ПРОСТО О СЛОЖНОМ Интересная логика у некоторых представителей нашей пятой колоны. Они нам упорно внушают мысль, что если то что началось в феврале 2022 года продолжается уже полтора года, то значит у России нет сил, чтобы это закончить раньше.
Простые доказательства того, что мы еще и не начинали
Комментарии
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Vasily Golov
Призывник 2022г.Обучался военному делу.Водить танк Т-90М,водить БТР? Нет, стрелять из автомата АК-12 и РПГ-7 или РПГ-22и ничего другому за год под душем.с хорошими сигаретами.без нарядов вне очереди.с хорошим питанием ре научить. В наше время 3 года в сухопутных частях и 5 лет в ВМФ. Знали устройство ракет для разрушения стен ротным гранатометом.Стена из ж/бетона толщиной в 50-60 см пробивается.Тогда тандемный заряд был.Все ли из 318 тыс мобилизованных в 2022г попали в зону СВО?Это не игра и не спецоперация,а настоящая война с применением ВСУ всего арсенала вооружения.Все ли вооружение ВС РФ участвует в СВО? Далеко не все.Пушками не могут разрушить укрепления ВСУ,тогда штурмуют.бомбардировщики не участвуют.Пустили Кинжал с Су-34 и авация.Су-34 бомбардировщик.Он может нести две 1,5 тонных планирующих бомбы.Сброс и нет моста.
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5 час.
Vasily Golov
Технические характеристики бомбы УПАБ-1500Б-Э Длина: 5,05 м Диаметр: 0,4 м Полная масса: 1525 кг Масса боевой части: 1010 кг Максимальная дальность применения: до 50 км Высота применения: до 15 км В 2005 году сообщалось об испытаниях бомбы УПАБ-1500КР — варианта УПАБ-1500 с раздвижными крыльями. За счёт улучшения аэродинамических характеристик бомбы предполагалось достичь дальности до 70 км.Основной задачей является поражение прочных и особопрочных объектов военной инфраструктуры, а также уничтожение надводных целей.
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5 час.
VG
Vasily Golov
Су-34 может нести две такие бомбы.Ту-22М3 6 шт.Су-24 одну.
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5 час.
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