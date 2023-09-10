Простые доказательства того, что мы еще и не начинали

Vasily Golov

Призывник 2022г.Обучался военному делу.Водить танк Т-90М,водить БТР? Нет, стрелять из автомата АК-12 и РПГ-7 или РПГ-22и ничего другому за год под душем.с хорошими сигаретами.без нарядов вне очереди.с хорошим питанием ре научить. В наше время 3 года в сухопутных частях и 5 лет в ВМФ. Знали устройство ракет для разрушения стен ротным гранатометом.Стена из ж/бетона толщиной в 50-60 см пробивается.Тогда тандемный заряд был.Все ли из 318 тыс мобилизованных в 2022г попали в зону СВО?Это не игра и не спецоперация,а настоящая война с применением ВСУ всего арсенала вооружения.Все ли вооружение ВС РФ участвует в СВО? Далеко не все.Пушками не могут разрушить укрепления ВСУ,тогда штурмуют.бомбардировщики не участвуют.Пустили Кинжал с Су-34 и авация.Су-34 бомбардировщик.Он может нести две 1,5 тонных планирующих бомбы.Сброс и нет моста.