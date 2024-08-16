Префаб-дома, часть I: качество, которое всем нравится, и скорость, к которой не все готовы

Скорость, качество, цена — выбирай любые два. Кажется, префаб-технологии, позволяющие прямо на стройплощадке собирать дома из готовых заводских модулей, отправили в прошлое эту распространенную присказку.
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