Посол Барбин: Дания вышла на четвертое место среди доноров Украины

Копенгаген занимается подготовкой украинских военнослужащих Дания оказалась на четвертом месте среди доноров киевского режима, теперь она опережает такие страны как Франция и Италия, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
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