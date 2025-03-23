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Царьград

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DDoS-атака на интернет-провайдера Lovit вызвала более 1500 жалоб пользователей

DDoS-атака на интернет-провайдера Lovit вызвала более 1500 жалоб пользователей

Провайдер Lovit восстановил интернет после DDoS-атаки, но возможны сбои. В Роскомнадзоре подтвердили проблему, вызвавшую более 1500 жалоб.

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