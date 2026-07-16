Роковое путешествие: куда ездил Ельцин перед смертью

23 апреля 2007 года не стало первого президента России. Казалось бы, всё ясно: годы тяжёлой работы, изнурительная борьба с политическими противниками, наследство лихих девяностых и хронические болезни сделали своё дело.
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