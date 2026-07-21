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Два дня дорожных работ: как будут работать железнодорожные переезды в Ржеве 23 и 24 июля

Два дня дорожных работ: как будут работать железнодорожные переезды в Ржеве 23 и 24 июля

Вниманию водителей: в Ржеве ограничат движение через два железнодорожных переезда. Администрация муниципалитета со ссылкой на Ржевскую дистанцию пути информирует автомобилистов о проведении плановых ремонтных работ на железнодорожных переездах.

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